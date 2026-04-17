Altay ikinci alternatif!

Yaz transfer döneminde kalede değişime gitmek isteyen Beşiktaş'la ismi en sık anılan oyuncu Manchester United forması giyen Altay Bayındır. Milli file bekçisinin de siyah-beyazlılara gelmeye hazır olduğu aktarıldı.
Ancak Kartal'ın önceliği yabancı bir eldiven. Devre arası Chelsea'den Filip Jörgensen çok istenmiş ama İngiliz ekibi ikna edilememişti. Beşiktaş, Jörgensen seviyesinde kaleci arayışı içerisinde. İstenilen hedef gerçekleşmezse hem Altay hem de kulübüyle resmen masaya oturulacak. 28 yaşındaki eldivenle İspanya'dan da bazı kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.