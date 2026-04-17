Arda Turan’dan tarihi başarı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı sahasında 3-0 kazananShakhtar'ın golleri 58'de Santana ile 83'te Meirelles'ten geldi. Ev sahibinde ise 73. dakikada Jensen ve 80'de Sin kaydetti.Turan, Shakhtar'ı 6 yıl sonra Avrupa kupalarında yarı finale taşımayı başardı.R.Vallecano, C.Palace, Strasbourg.Freiburg, A.Villa, N.Forest, Braga.

