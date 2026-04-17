Arda Turan’dan tarihi başarı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Ukrayna temsilcisi, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi ve İngiliz kulübü Crystal Palace ile eşleşti.
Shakhtar'ın golleri 58'de Santana ile 83'te Meirelles'ten geldi. Ev sahibinde ise 73. dakikada Jensen ve 80'de Sin kaydetti. 39 yaşındaki hoca, Konferans'ta yarı finale çıkan ilk Türk teknik direktör oldu.
Turan, Shakhtar'ı 6 yıl sonra Avrupa kupalarında yarı finale taşımayı başardı. Tur atlayan diğer takımlar:
R.Vallecano, C.Palace, Strasbourg. Avrupa Ligi'nde ise:
Freiburg, A.Villa, N.Forest, Braga.