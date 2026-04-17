Arda yazar yüzümüz Güler!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, evinde Real Madrid'i 4-3 yenerek yarı finale yükselirken İspanyol ekibi elenmesine rağmen oyuncusu Arda Güler gecenin yıldızı oldu. 36. saniyede Manuel Neuer'in hatalı pasında şık bir vuruşla ağları sarsan yıldız futbolcu, 29. dakikada ise nefis bir frikikle ikinci kez Bayern'in kalesini yıktı. Milli oyuncumuz, ilk yarım saatteki bu performansıyla birçok rekora da imza attı. Bir ay önce 68.6 metreden attığı golle gündemin ilk sırasına yerleşen Arda, şimdi de Bayern Münih maçındaki futboluyla dünyanın en çok konuşulan oyuncusu olmayı başardı. Dünya basını ve Avrupa futbolunun önde gelen isimleri 21 yaşındaki yıldızı öve öve bitiremedi.



REKORLAR ONDAN SORULUR



1- REAL Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü (36. saniye) attı.

2- BAYERN Münih de Kupa 1'de en erken golünü (36. saniye) ağlarında gördü.



3- MESUT ÖZİL'İ (24 yaş 22 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu (21 yaş 49 gün) ünvanını aldı.

4- ŞAMPİYONLAR Ligi eleme aşamasında 2 gol atan tarihteki ilk Türk futbolcu ünvanını aldı.

5- YILDIZ futbolcunun söz konusu golü, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde atılan en erken gol olma özelliği taşıdı.

LA LIGA'NIN EN HIZLISI



ARDA, İspanya Ligi'nde ceza sahası dışından 2 veya daha fazla gol atan üçüncü Real Madridli oldu. Roberto Carlos (2000) ve Cristiano Ronaldo (2009) ile birlikte listede yer edindi.

ELCHE'YI 68.6 metreden avlayarak, La Liga tarihinin en uzak mesafeden atılan golünü kaydetti ve 2004 yılında Numancia'dan Antonio Jose'yi (68 metre) geride bıraktı.



KÜRESEL BİR YILDIZ



İSPANYOL medyası, Arda Güler'i manşetlerine taşıdı. İşte yapılan yorumlar:

MARCA: "Asla unutulamayacak bir gece. Arda'nın, Real Madrid oyuncusu ve küresel bir yıldız olarak taçlandırıldığı gece. Allianz Arena'da, her oyuncudan en iyisini talep eden bir maçta, Arda, 2 muhteşem gol attı ve çok daha fazlasını yaptı."

AS: "Şüphesiz ki bu onun en büyük gecesiydi. İlk gol açıkça bir hediye gibiydi ve bu tür bir bitiriş üst düzey bir oyuncudan beklenir.

Peki ya ikinci golü? Kritik bir anda canlandırıcı görevi gören muhteşem bir serbest vuruş."

MUNDO DEPORTIVO: "Türk oyuncu, Münih'te iki harika gol attı. İlk gol sadece 36 saniye sonra geldi, ikincisi ise serbest vuruştan. Maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kartla oyundan atıldı."



HAFTANIN 11'İNDE

Arda Güler, B.Münih karşısında gösterdiği performansla Devler Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.



TANIDIK HAKEM ARDA'YI YAKTI!

REAL Madrid cephesi, elenmenin sorumlusu olarak hakem Slavko Vincic'i ilan etti. Sloven hakemin, Camavinga'yı 78 ve 86. dakikalarda gösterdiği sarı kartlarla oyundan atarken İspanyol ekibi 10 kişi kaldıktan sonra ağlarında 2 gol birden gördü. Arda Güler de maçın bitiş düdüğünün ardından Vincic'e gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Arbeloa, "Hakem maçı katletti" dedi. Vincic geçen sezon G.Saray- Fenerbahçe karşılaşmasını yönetmişti



'SEN BURADAN ÇIK OLACAKLARI GÖRME!'



İDDİALARA göre maç sonrası Real Madrid soyunma odasında fırtına koptu. Elenmenin verdiği büyük öfkeyle soyunma odasına giren kulüp başkanı Fiorentino Perez, içeride faturayı kesmeden önce maçta elinden geleni yapan Arda'nın yanına gitti ve "Sen çık, yaşanacaklara şahit olma" dedi. Genç oyuncu da çantasını alıp tek başına soyunma odasından ayrıldı.