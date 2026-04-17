Giriş Tarihi: 17.04.2026 18:24

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’na 2 talip var!

Beşiktaş’taki geleceği merak edilen Ersin Destanoğlu’na 2 takımın talip olduğu iddia edildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı.

Siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ersin Destanoğlu'na 2 talibin çıktığı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Ersin Destanoğlu'nu Belçika'dan 2 takımın yakından takip ettiği kaydedildi.

KALECİ PLANLAMASI

Beşiktaş'ta kaleci bölgesi için 2 takviye yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Yerli için potansiyelli ve gelişime açık isimlere yönelim olduğu kaydedildi.

Siyah-beyazlılarda yabancı kaleci listesinde İngiltere'den 2, Portekiz'den 1 adayın olduğu vurgulandı.

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıktı ve 8'inde kalesini gole kapattı.

25 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

