Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’na 2 talip var!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı.
Siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ersin Destanoğlu'na 2 talibin çıktığı öne sürüldü.
A Spor'un haberine göre; Ersin Destanoğlu'nu Belçika'dan 2 takımın yakından takip ettiği kaydedildi.
KALECİ PLANLAMASI
Beşiktaş'ta kaleci bölgesi için 2 takviye yapılmasının planlandığı aktarıldı.
Yerli için potansiyelli ve gelişime açık isimlere yönelim olduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlılarda yabancı kaleci listesinde İngiltere'den 2, Portekiz'den 1 adayın olduğu vurgulandı.