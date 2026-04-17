Fenerbahçe: Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz!

Giriş Tarihi: 17.04.2026 19:48

Fenerbahçeli futbolcular, Rizespor maçında ısınmaya “Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz” yazılı tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçe Kulübü, Rizespor maçında okul saldırıları nedeniyle anlamlı bir hamlede bulundu.

Sarı-lacivertliler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı mücadele öncesinde yapılacak olan etkinlikleri gerçekleştirmedi.

Karşılaşma öncesi için planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler yapılmadı.

Fenerbahçeli futbolcular, Rizespor maçı öncesi ısınma çalışmalarında okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara dikkat çekti.

Sarı-lacivertli oyuncular ısınma çalışmalarında, "Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz" yazan tişörtlerle sahada yer aldı.

