Fenerbahçe: Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz!

Fenerbahçe Kulübü, Rizespor maçında okul saldırıları nedeniyle anlamlı bir hamlede bulundu.

Sarı-lacivertliler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı mücadele öncesinde yapılacak olan etkinlikleri gerçekleştirmedi.

Karşılaşma öncesi için planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler yapılmadı.