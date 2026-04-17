Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan kart sınırı cevabı!

Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Hafta içinde okullara yönelik saldırılara dikkat çeken Domenico Tedesco, "Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. İki okulda yapılan saldırılardan dolayı şok içerisindeyiz. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Bu kötü olayda etkilenen ve hayatını kaybeden insanların ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Domenico Tedesco, "Bizim için her maç zor ve önemli. 8 aydır buradayız ve final olmayan hiçbir maç olmadı bizim için. Yanılmıyorsam sadece Plzen maçı, onun dışındaki tüm maçlar final niteliğindeydi. Bu duruma alıştık. Tekrar yarışa dönmek güzel. Çok önemli 5 maçımız var. Önümüzdeki hafta finali oynamak istiyorsak, bugün yarı finali kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray derbisi öncesi sınırdaki isimlere dair soruya Domenico Tedesco, "Benim planlarımı sıfır düzeyinde etkileyecek. Az önce de söylediğim gibi, bugünkü yarı finali kazanmamız gerekiyor. Oyuncularıma her şeyinizi verin dedim. Tabii ki kolay, hakeme itirazdan kart görmeyin dedim ama oyun gereği olursa, problem ortaya çıktıktan sonra çözümlerimize bakacağız. Kim cezalı olursa olsun, öyle bir durum olursa, onun yerine oynayacak oyuncu da iyi bir oyuncu olacak" cevabını verdi.