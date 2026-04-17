Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan 13. gol sevinci!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 23:36

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan 13. gol sevinci!

Rizespor maçında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla 13. kez gol sevinci yaşadı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilierin ikinci golü Kerem Aktürkoğlu'nda geldi. Müsabakanın 86. dakikasında sağ kanattan Musaba'nın getirdiği topa çizgi üzerinde tamamlayan Kerem takımını öne geçirdi. Kanarya, uzatma dakikalarında kalesinde golü görürken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 25. maçına çıkarken 6 kez gol sevinci yaşadı. Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez fileleri havalandırdı.

