Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’ndan faul tepkisi! ‘Skandal bir karar’

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a son dakikada yediği golle takıldı. 2-2 biten maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız" dedi.

Golden önceki faul kararına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, "Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar" şeklinde konuştu.