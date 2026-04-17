Fenerbahçe’de Marco Asensio kararı!

Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili karar belli oldu.
Sarı-lacivertli takımda Marco Asensio, Rizespor maçı kadrosunda yer almadı.
İspanyol yıldız, son olarak Beşiktaş derbisinde süre almış ve sakatlık yaşaması nedeniyle kenara gelmişti.
Marco Asensio, geçtiğimiz hafta Kayserispor ile oynanan maçın kadrosunda da yer almamıştı.
Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe'de 37 maçta süre aldı.
30 yaşındaki İspanyol on numara, sarı-lacivertli takımda 13 gol ve 14 asist üretti.