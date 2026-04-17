Galatasaray maçı öncesi yaşanan olayda karar! Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ceza...

Giriş Tarihi: 17.04.2026 14:00 Son Güncelleme: 17.04.2026 14:01

Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşma öncesinde gündeme gelen küfürlü tezahüratlarla ilgili yürütülen süreçte karar açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Spor Suçları Bürosu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkında yürütülen incelemeyi tamamladı.

Soruşturma kapsamında, maç öncesinde medyaya yansıyan küfür içerikli ifadeler detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğu kanaatine varıldı.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Bu doğrultuda Recep Durul'a hak mahrumiyeti cezası verildi. Karar gereği Durul, belirlenen süre boyunca stadyumlara giriş yapamayacak ve karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip edemeyecek.

Yetkililer, alınan kararın spor ortamında fair-play anlayışının korunması ve benzer olayların önlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kocaelispor, 29 haftası geride kalan ligde topladığı 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

