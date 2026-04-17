Kanarya KİMliğini buldu!

Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir taraftan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına kolları sıvadı. Bu yaz seçim gündemi olmadan devam etmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, ilk transferini stoper bölgesine yapmak için harekete geçti. Uzun süredir savunmayı güçlendirmeyi düşünen, Milan Skriniar'ın yanına elit bir oyuncu arayışında olan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda formasını giydiği ve performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Min-jae Kim'i gözüne kestirdi. Elini çabuk tutan yönetim, Güney Koreli stoperin menajeri Oliveira Rita'yı İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın bulunduğu görüşmede oyuncunun temsilcisi, "Kim, Münih'te beklediği süreleri alamadığı için ayrılmak istiyor. Ancak bu transfer sadece kiralık şekilde olabilir" dediği kaydedildi.

SIRA BAYERN MÜNIH'TE

Kariyerine Avrupa'de devam etmeyi düşünen 29 yaşındaki stoperin, eski günlerine dönmek için teklife sıcak baktığı bildirildi. Yönetim, Almanya'ya giderek Bayern Münih ile masaya oturacak. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kim'in işini bitirecek.

50 MİLYONA GİTMİŞTİ

2021 yazında 3 milyon Euro'ya Beijing'den F.Bahçe'ye transfer olan Kim, 1 sezon sonra 19 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu. 29 yaşındaki tecrübeli stoper, İtalya'da Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitti. Bundesliga'da Alman ekibiyle 110 maça çıkan oyuncu; 5 gol-3 asistlik performans sergiledi.