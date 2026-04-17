Mbappe neyse Osimhen de o!

Son 3 lig maçında 5 puan bırakan G.Saray'da dün basına ve taraftara açık antrenman gerçekleştirildi. Okan Buruk, sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu hatırlatırken Victor Osimhen'in yokluğunu ise şu sözlerle anlattı: "Ligde lideriz, kupada çeyrek finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördük. Doymuşluk yok, yorgunluk var. Bu döneme geldiğimizde her oyuncu yüzde yüz olamaz, ufak sakatlıklar olur. Yunus ile ilgili çok fazla yaşıyoruz. Birçok oyuncu ağrılarıyla oynuyor. Lang parmağı koptu, dikildi ve oynamaya çalışıyor."

YOĞUN FİKSTÜR BİTTİ

"Dünyada birçok takım zorlanıyor. İngiltere, Fransa, İspanya şampiyonları da Şampiyonlar Ligi'yle götürürken zorlanıyor. Çok yoğun bir fikstür var. Bu fikstürde inişler çıkışlar oluyor. Biz bunu atlattık. Artık haftada tek maç var. Şanssızlıklar var. Osimhen sezon başından bu yana 3. kez sakatlandı. Osimhen'in olmadığı 3. bölüm. Bu son bölümde bu hep dile getiriliyor ama bazı oyuncular, bazı takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappe, Bayern Münih için Kane neyse, Galatasaray için de Osimhen o."

'ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA %100 İNANIYORUM!

Zaman zaman hatalar yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Hatalarımız ve yanlışlarımız olabilir. Hata, yanlış ve puan kayıpları birine yüklenecekse bu takımın teknik direktörüdür. Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep böyleydi. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte dört sene üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.