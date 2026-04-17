Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nelson Semedo: Bedeli ağır oluyor!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 22:49

Nelson Semedo: Bedeli ağır oluyor!

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo, Rizespor maçından sonra konuştu.

Nelson Semedo: Bedeli ağır oluyor!
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Rizespor ile son dakikada yediği gol sonrası 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Nelson Semedo, "İyi bir takımla karşılaştığımızı düşünüyorum. Geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başardık ama son dakikada yediğimiz golle iş karmaşık bir hale geldi. Bu tarz hatalar yaparsanız, bedeli ağır oluyor. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Nelson Semedo son olarak, "Kolay bir durum değil, bunun farkındayım. Bu maçı kazanmak sorumluluğumuzdu. Son dakikalarda böyle bir gol yiyince bedeli ağır oluyor. Bir sonraki maçı düşünüp, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" sözlerini dile getirdi.

Nelson Semedo: Bedeli ağır oluyor!
