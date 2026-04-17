Recep Uçar: Hedefleri olan bir camiayız!

1 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uçar, "İlk yarı Sowe ve Laçi ile 2 net şutumuz var. İlk yarı yüzde 100 pozisyona girilmeyen bir yarı. İkinci yarı golle başladık. Samet atılına kadar bizim kontrol ettiğimiz bir oyun vardı. Çok sarı kartlı oyuncumuz vardı. 2 tanesini çıkartmaya çalışırken, Samet atıldı. Bir de stoper alana kadar penaltı oldu. 1-1 döndü. Biz o sırada oyun değişikliğine gittik. Daha sonra 80'lerde koruyamadık. Sonraki bölümde de çekilmedik. Puan almak için oynadık. Son dakikada da bulduğumuz golle 1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefleri olan bir camiayız. Rizespor büyük bir camia. Bizim farklı hedeflerimiz var. Son haftalar iyi oyunlar oynuyoruz. Alınan 1 puan değerli. Her takıma eşit mesafedeyiz. Her takıma saygılıyız. Üzgün bir camia var. Saygı duyuyoruz. Oyuncularımdan olabildiğince içeri girmelerini istedim. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Hak edenin kazandığı bir yarış olsun" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ardından pozisyonları izleyemediğini ve bunun için net yorumlar yapamayacağını söyleyen Recep Uçar, "İki takımda çok istedi. Hakemler adına da kolay maçlar değil. Stres, baskı çok fazla. Pozisyonları izleyemedim. Kartlardaki denge bizim aleyhimizeydi. Görebildiğim, hissettiğim kart bazında baskının da etkisiyle bize çıkan kartların sayısının fazla olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.