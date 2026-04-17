Recep Uçar’dan Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar şu sözleri dile getirdi:

"Ligin son 5 haftası, artık kolay maç yok. Geçen haftaki sonuçlar Fenerbahçe'nin iştahını arttırmış. Bunu hissettiriyorlar bize ama bizim de son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var. Kolay olmayacak, baskılı bir oyun bekliyoruz ama bizim de hedeflerimiz var. Kendi planladığımız oyunu oynamak istiyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosu ofansif bir kadro, onun farkındayız. Onları durdurmaya ve kendi oyunumuzu oynayıp taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız."