Giriş Tarihi: 17.04.2026 20:45

Rizespor’da Fenerbahçe maçında çifte şok!

Rizespor’da Fenerbahçe maçında sarı kart gören Taylan Antalyalı ve Loide Augusto cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu.

Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz temsilcisinde maça ilk 11'de başlayan Taylan Antalyalı ve Loide Augusto'dan kötü haber geldi.

Taylan Antalyalı, 36. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Karadeniz temsilcisinde, 38. dakikada Matteo Guendouzi ile tartışan Loide Augusto da sarı kartla cezalandırıldı.

Rizespor'da Taylan Antalyalı ve Loide Augusto, bu sarı kartlarla birlikte cezalı duruma düştü.

Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor deplasmanında sahaya çıkacak.

