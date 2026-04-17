Sadece Osimhen'e çalışmadık!
Giriş Tarihi: 17.04.2026

DEMİREL: “Hakem ne bize ne karşı tarafa artı yazsın... Hakkımız yenmesin. Şampiyonluk yarışı benim düşüneceğim bir şey değil... G.Birliği’ni düşünüyorum. “

  • ABONE OL
G.Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel dün basın mensuplarına idmanı açtı ve açıklamalar yaptı. Demirel, G.Saray'dan puan almak için hazırlıklarını yaptığını söyledi. 32 puanın kendilerini Süper Lig'de tutacağının altını çizen genç hoca, "G.Saray maçı bizim için ekstra olacak. Onlara saygı duyuyoruz. Hakem ne bize ne karşı tarafa artı yazsın. Hakkımız yenmesin. Şampiyonluk yarışı benim düşüneceğim bir şey değil, G.Birliği'ni düşünüyorum. Sadece Osimhen değil tüm G.Saray için çalıştık, plan, program aldık. Düşüncemizi sahaya yansıtırsak puan alabileceğimizi düşünüyorum. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA