Sadece Osimhen’e çalışmadık!

G.Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel dün basın mensuplarına idmanı açtı ve açıklamalar yaptı. Demirel, G.Saray'dan puan almak için hazırlıklarını yaptığını söyledi. 32 puanın kendilerini Süper Lig'de tutacağının altını çizen genç hoca, "Hakem ne bize ne karşı tarafa artı yazsın. Hakkımız yenmesin. Şampiyonluk yarışı benim düşüneceğim bir şey değil, G.Birliği'ni düşünüyorum. Sadece Osimhen değil tüm G.Saray için çalıştık, plan, program aldık. Düşüncemizi sahaya yansıtırsak puan alabileceğimizi düşünüyorum. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım."