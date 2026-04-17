Giriş Tarihi: 17.04.2026 14:12 Son Güncelleme: 17.04.2026 14:29

Son dakika haberi: Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı!

Galatasaray, Olağan Seçim Toplantısı'nın 16 Mayıs Cumartesi günü yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı!
Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçiminin yapılacağı Olağan Seçim Toplantısı'nın tarihi duyuruldu.

Sarı-kırmızılılar, seçimin 16 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını duyurdu. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 23 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI" 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00' da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı!
