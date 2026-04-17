Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman’dan birlik mesajı!

Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, Başakşehir maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulunarak, "40 bin yürek, tek bir ses, tek bir inançla omuz omuza olacağız" dedi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, hafta sonu oynanacak Başakşehir karşılaşması öncesinde bir açıklama yayımladı. Bordo-mavili taraftarların kısa sürede biletleri tükettiğini vurgulayan Karaman, Papara Park'ta 90 dakika boyunca birlik mesajı verdi. Başakşehir maçının önemine dikkat çeken Karaman, "Başakşehir maçında 40 bin yürek, tek bir ses, tek bir inançla omuz omuza olacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarının zorlu süreçlerde takıma sahip çıktığını vurgulayan Sami Karaman, "Her zorlu virajda takımının yanında dimdik duran büyük Trabzonspor taraftarı, tüm olumsuzluklara rağmen biletleri kısa sürede tüketerek muhteşem bir mesaj vermiştir" ifadelerine yer verdi.

'ŞİMDİ SIRA PAPARA PARK'I AYAĞA KALDIRMAKTA'

Karaman, Papara Park'ta oluşturulacak atmosferin önemine değinerek, "Şimdi sıra Papara Park'ı baştan sona aynı inançla ayağa kaldırmakta. 90 dakika boyunca tek yürek olacak, takımımızın yanında duracak ve bu sezon yazdığımız hikayeye hep birlikte daha büyük bir anlam katacağız" diye konuştu.

'KENETLENMENİN VE SONUNA KADAR MÜCADELE ETMENİN ZAMANI'

Ligin son haftalarına girilirken birlik mesajı veren Karaman, "Ligin bitimine 5 hafta kala kenetlenmenin, inanmanın ve omuz omuza yürüyerek bu mücadeleyi sonuna kadar taşımanın zamanıdır" ifadelerini kullandı. Karaman, açıklamasının sonunda ise taraftara teşekkür ederek, "Takımımızı içeride dışarıda asla yalnız bırakmayan, her şartta armanın arkasında duran büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürlerimizle" açıklamasını yaptı.

(FOTOĞRAFLI)