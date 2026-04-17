Trabzonspor'da Taha Emre İnce operasyon geçirdi!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 18:34

Trabzonspor, 19 yaşındaki futbolcusu Taha Emre İnce'nin sağ dizinden operasyon geçirdiğini duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Taha Emre İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Taha Emre İnce'ye sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sağ dizinde osteokondral serbest cisim tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

