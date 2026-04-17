Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk heyecanı!

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun en kritik virajına girilirken, şampiyonluk yarışı ve üst lige yükselme mücadelesini doğrudan etkileyen karşılaşmalar 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da aynı anda başlayacak.
Kritik mücadeleler anlık ve eş zamanlı olarak beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
Lider Erzurumspor FK, Sipay Bodrum FK deplasmanından alacağı en az 1 puanla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken; Özbeyli Bandırma Spor – Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor – Keçiörengücü karşılaşmaları da Süper Lig yolunda belirleyici olacak.
Erzurumspor FK'nın şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kutlamaları da canlı yayınlanacak.
Trendyol 1. Lig - 36. Hafta // 19 Nisan Pazar
16.00 Sipay Bodrum FK – Erzurumspor FK // beIN SPORTS 2
16.00 Özbeyli Bandırma Spor-Amed Sportif Faaliyetler // beIN SPORTS 4
16.00 Esenler Erokspor – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü // beIN SPORTS Max 1
16.00 Arca Çorum FK – Özbelsan Sivasspor // beIN SPORTS Max 2
16.00 İstanbulspor – SMS Grup Sarıyerspor // beIN CONNECT
16.00 Eminevim Ümraniyespor – İmaj Altyapı Van Spor FK // beIN CONNECT
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK – Atko Grup Pendikspor // beIN CONNECT
16.00 Manisa FK – Serik Spor // beIN CONNECT
16.00 Boluspor – Adana Demirspor // beIN CONNECT