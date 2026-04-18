3. Lig’den 2. Lig’e yükselen 4 takım belli oldu! Küme düşenler netlik kazandı

3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 30. ve son hafta maçları yapılırken, 4. Grup'ta tek maç hariç normal sezon sona erdi.
Ligde 1 müsabaka hariç normal sezonun tamamlanmasıyla şampiyon, play-off mücadelesi verecek ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşecek takımlar belli oldu.
1. Grup
3. Lig 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükseldi.
Tamamlanan normal sezonun ardından Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Karalar İnşaat Etimesgutspor ve Bursa Yıldırımspor play-off oynamaya hak kazandı.
Astor Enerji Çankaya, Kestel Çilekspor, Polatlı 1926 ve Edirnespor da BAL'a düştü.
Grupta puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İNEGÖL KAFKASSPOR
|30
|18
|8
|4
|49
|26
|23
|62
|2.ÇORLUSPOR 1947
|30
|18
|7
|5
|57
|23
|34
|61
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|30
|17
|5
|8
|54
|30
|24
|56
|4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|30
|14
|10
|6
|36
|23
|13
|52
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|30
|13
|10
|7
|38
|31
|7
|49
|6.SİLİVRİSPOR
|30
|12
|7
|11
|42
|36
|6
|43
|7.BEYKOZ İSHAKLISPOR FAALİYETLERİ
|30
|9
|13
|8
|34
|35
|-1
|40
|8.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|30
|10
|8
|12
|33
|42
|-9
|38
|9.YALOVA FK 77
|30
|9
|10
|11
|38
|36
|2
|37
|10.GALATASPOR
|30
|10
|7
|13
|34
|34
|0
|37
|11.BULVARSPOR
|30
|9
|8
|13
|35
|47
|-12
|35
|12.İNKILAP FUTBOL
|30
|7
|14
|9
|23
|36
|-13
|35
|13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA
|30
|8
|10
|12
|38
|37
|1
|34
|14.KESTEL ÇİLEKSPOR
|30
|8
|6
|16
|27
|39
|-12
|30
|15.POLATLI 1926
|30
|7
|7
|16
|24
|44
|-20
|28
|16.EDİRNESPOR
|30
|3
|6
|21
|22
|65
|-43
|15
2. Grup
3. Lig 2. Grup'ta sezonu lider tamamlayan 12 Bingölspor, şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige çıktı.
Tamamlanan normal sezonun ardından Erciyes 38, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurt ve Cinegold Ağrı 1970, play-off oynama hakkı elde etti.
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokyaspor, ve Hacettepe Türk Metal 1963 ise BAL'a düştü.
Grupta puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|30
|17
|9
|4
|60
|28
|32
|60
|2.ERCİYES 38
|30
|13
|10
|7
|42
|31
|11
|49
|3.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|30
|12
|12
|6
|41
|26
|15
|48
|4.MALATYA YEŞİLYURT
|30
|13
|8
|9
|45
|35
|10
|47
|5.CINEGOLD AĞRI 1970
|30
|12
|9
|9
|57
|33
|24
|45
|6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|29
|11
|11
|7
|29
|24
|5
|44
|7.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|30
|12
|8
|10
|38
|42
|-4
|44
|8.MDGRUP OSMANİYESPOR
|30
|12
|6
|12
|42
|40
|2
|42
|9.NİĞDE BELEDİYESİ
|30
|11
|8
|11
|44
|36
|8
|41
|10.KIRIKKALE FK
|30
|11
|7
|12
|39
|51
|-12
|40
|11.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|30
|7
|13
|10
|37
|38
|-1
|34
|12.DİYARBEKİRSPOR
|30
|8
|10
|12
|33
|42
|-9
|34
|13.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|30
|7
|11
|12
|35
|48
|-13
|32
|14.KİLİS 1984
|30
|8
|6
|16
|25
|53
|-28
|30
|15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|30
|5
|13
|12
|29
|47
|-18
|28
|16.HACETTEPE TÜRK METAL 1963
|29
|4
|11
|14
|30
|52
|-22
|23
3. Grup
3. Lig 2. Grup'ta sezonu lider tamamlayan Sebat Gençlikspor, şampiyonluğa ulaşarak adını 2. Lig'e yazdırdı.
Tamamlanan normal sezonun ardından 52 Orduspor FK, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Fatsa Belediyespor, play-off oynayacak.
Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayelispor ve Giresunspor ise BAL'a geriledi.
Grupta puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|30
|20
|7
|3
|56
|23
|33
|67
|2.52 ORDUSPOR FK
|30
|18
|4
|8
|68
|30
|38
|58
|3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|30
|16
|9
|5
|44
|29
|15
|57
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|30
|17
|6
|7
|58
|27
|31
|57
|5.FATSA BELEDİYESPOR
|30
|15
|4
|11
|40
|32
|8
|49
|6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|30
|13
|7
|10
|48
|30
|18
|46
|7.PAZARSPOR
|30
|11
|10
|9
|29
|31
|-2
|43
|8.KARABÜK İDMANYURDU
|30
|12
|5
|13
|32
|47
|-15
|41
|9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|30
|11
|7
|12
|30
|36
|-6
|40
|10.TOKAT BELEDİYESPOR
|30
|10
|6
|14
|31
|38
|-7
|36
|11.ORDUSPOR 1967
|30
|9
|7
|14
|35
|51
|-16
|34
|12.AMASYASPOR FK
|30
|9
|6
|15
|28
|40
|-12
|33
|13.ARTVİN HOPASPOR
|30
|9
|5
|16
|39
|50
|-11
|32
|14.1926 BULANCAKSPOR
|30
|8
|5
|17
|30
|60
|-30
|29
|15.ÇAYELİSPOR
|30
|5
|9
|16
|25
|46
|-21
|24
|16.GİRESUNSPOR
|30
|4
|9
|17
|21
|44
|-23
|21
4. Grup
3. Lig 4. Grup'ta ise son maçını yarın yapacak Kütahyaspor, şampiyonluğuna ulaştı.
Bir maç hariç sona eren normal sezonun ardından Eskişehirspor, Karşıyaka, Ayvalıkgüvü Belediyespor ve NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor, play-off'ta mücadele edecek.
İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor, Bornova 1877 ve Nazillispor, BAL'a düştü.
Grubun son maçında yarın hiçbir iddiası bulunmayan Söke 1970, şampiyonluğunu garantileyen Kütahyaspor'u ağırlayacak.
Grupta puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|29
|24
|3
|2
|69
|17
|52
|75
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|30
|22
|5
|3
|74
|18
|56
|71
|3.KARŞIYAKA
|30
|20
|7
|3
|64
|19
|45
|67
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|30
|18
|5
|7
|59
|27
|32
|59
|5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|30
|17
|7
|6
|59
|24
|35
|58
|6.OKTAŞ UŞAKSPOR
|30
|15
|3
|12
|35
|35
|0
|48
|7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959
|30
|14
|5
|11
|37
|33
|4
|47
|8.ALANYA 1221
|30
|10
|8
|12
|28
|33
|-5
|38
|9.TİRE 2021
|30
|10
|7
|13
|47
|39
|8
|37
|10.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|30
|9
|8
|13
|44
|42
|2
|35
|11.SÖKE 1970
|29
|9
|5
|15
|38
|43
|-5
|32
|12.ALTAY
|30
|9
|7
|14
|29
|41
|-12
|28
|13.İZMİR ÇORUHLU FK
|30
|6
|5
|19
|28
|66
|-38
|23
|14.AFYONSPOR
|30
|5
|7
|18
|31
|61
|-30
|22
|15.BORNOVA 1877
|30
|5
|6
|19
|35
|68
|-33
|21
|16.NAZİLLİSPOR
|30
|0
|4
|26
|7
|118
|-111
|1
Not: Altay'ın 6, Nazillispor'un 3 puanı silinmiştir.