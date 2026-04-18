A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile puanları paylaştı!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile karşılaştı. Milliler, Sinop Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibi İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.
İsviçre'nin golünü dakika 52. dakikada Ana-Maria Crnogorcevic atarken, Türkiye'nin golü 79. dakikada Selen Altunkulak'tan geldi.
Ay-Yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran Cuma Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada ani gelişen Türkiye atağında Kader'in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu Peng kurtardı.
11'inci dakikada Busem'in kullandığı köşe vuruşunda çaprazdan ceza sahasına giren Selen'in vuruşunda kaleci Peng topu son anda uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
51'inci dakikada ani gelişen İsviçre atağında Beney'in ceza sahasından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
52'nci dakikada Walti'nin pasıyla buluşan Crnogorcevic'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.
65'inci dakikada Selen Altunkulak'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
67'nci dakikada Kader Hançar'ın pasıyla buluşan Miray Cin'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut kaleci Peng'de kaldı.
79'uncu dakikada Miray Cin'in pasıyla buluşan Selen Altunkulak, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.
84'üncü dakikada Wandeler'in yerden pasıyla buluşan Riesen'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.