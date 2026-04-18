Bekir İrtegün: Oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, oynanan oyundan memnun olduğunu belirtti.

İrtegün, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sakaryaspor'u tebrik etti.

Sezon sonuna geldiklerini anlatan İrtegün, "Bu son haftalarda tablolar netleşiyor. Netleşen tablolarda açıkçası gevşemeden arkadaşlarla oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz." dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren İrtegün, şöyle konuştu:

"Maça biraz geç girdik. İlk 15-20 dakika çok düşüktük. Sonradan maça girdik. Bu beni açıkçası biraz üzdü. Onun dışında oynanan oyundan memnunum. Genç oyuncular mesafe aldı. Gerçekten maç tecrübesi ve pozisyon bilgisi olarak en azından üzerlerine koydular, bu beni çok mutlu ediyor. Onlara teşekkür ediyorum. Sakaryaspor da benim futbolu bıraktığım çok büyük bir camia. Onlara da küme düştükleri için geçmiş olsun diyorum."

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Murat Balaban ise iki takımın da sahada oyun oynamaya çalıştığını kaydetti.

Takımının topa daha çok sahip olduğunu anlatan Balaban, "İlk yarı ve ikinci yarıda da net gol pozisyonlarımız oldu. O pozisyonları da yapabilmiş olsaydık, buradan belki galibiyetle ayrılma durumumuz olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.