Borussia Dortmund kaybetti! Bayern Münih şampiyon gibi

Hoffenheim, Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Hoffenheim, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Hoffenheim'ın gollerini 42. ve 90+8'inci dakikalarda Andrej Kramaric kaydetti. Borussia Dortmund'da fileleri 87'nci dakikada Serhou Guirassy havalandırdı.
Hoffenheim'a maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 54'e yükseltti. Borussia Dortmund ise 64 puanda kaldı.
Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasındaki puan farkı güncel olarak 12.
Bayern Münih, kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.