CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Galatasaray maçı!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.
Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Metehan Mimaroğlu, Koita.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Lang, Barış Alper Yılmaz.