Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Galatasaray maçı!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 17:27

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

  • ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Metehan Mimaroğlu, Koita.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Lang, Barış Alper Yılmaz.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Süper Lig’de Gençlerbirliği - Galatasaray maçı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA