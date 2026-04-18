Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor'dan Karagümrük karşısında kritik galibiyet!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 16:34

Eyüpspor'dan Karagümrük karşısında kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ikas Eyüpspor, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Eyüpspor’dan Karagümrük karşısında kritik galibiyet!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Karagümrük'ün tek golünü 16. dakikada Serginho attı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri ise 39. dakikada Kranevitter kendi kalesine ve 44. dakikada Legowski kaydetti.

Eyüpspor'da Anıl Yaşar, 78. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligde 25 puana yükselirken, son sırada bulunan Fatih Karagümrük 20 puanda kaldı.

Eyüpspor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a konuk olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpspor'dan Karagümrük karşısında kritik galibiyet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA