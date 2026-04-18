Eyüpspor’dan Karagümrük karşısında kritik galibiyet!

Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Karagümrük'ün tek golünü 16. dakikada Serginho attı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri ise 39. dakikada Kranevitter kendi kalesine ve 44. dakikada Legowski kaydetti.

Eyüpspor'da Anıl Yaşar, 78. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligde 25 puana yükselirken, son sırada bulunan Fatih Karagümrük 20 puanda kaldı.



Eyüpspor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a konuk olacak.