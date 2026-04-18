Giriş Tarihi: 18.04.2026 22:20

Galatasaray derbiye 4 puan farkla çıkacak!

Gençlerbirliği karşısında 2-1 kazanan Galatasaray, zirve yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İHA
Galatasaray derbiye 4 puan farkla çıkacak!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini elde ederken puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada hata yapmadı. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, bu hafta 3 puan aldı ve sarı-lacivertlilerle puan farkını 1 hafta aranın ardından 4'e çıkardı.

Galatasaray ligde gelecek hafta pazar günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile mücadele edecek.

