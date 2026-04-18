Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da Lucas Torreira’dan Fenerbahçe maçı sözleri!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 22:24

Galatasaray’da Lucas Torreira’dan Fenerbahçe maçı sözleri!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Gençlerbirliği maçından sonra konuştu.

Galatasaray’da Lucas Torreira’dan Fenerbahçe maçı sözleri!
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip geldi ve zirvede puan farkını 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızlarından Lucas Torreira müsabaka sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Lucas Torreira, "Buraya gelirken iyi bir enerjimiz vardı. Taraftarlarımızın bizi tesislerde ziyaret etmesi çok önemliydi. Son dakikalarda biraz zorlanmamızı normal karşılıyorum. Bu takımlar gerçekten zor takımlar. Kupa maçına odaklanacağız" dedi.

Fenerbahçe derbisine dair soruya Lucas Torreira, "Tüm Türkiye'nin ve dünyanın izleyeceği bir derbi olacak sonrasında. 4 puan farkla ve şampiyon olarak çıkacağız o maça. Biz daha rahat taraf olabiliriz derbide. Kazanmak zorundayız. Onlar daha stresli gelebilir. Biz çok önemli maçta kazanmak için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.

Galatasaray’da Lucas Torreira’dan Fenerbahçe maçı sözleri!
