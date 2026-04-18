Galatasaray’da Yunus Akgün’den şampiyonluk mesajı!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazandı ve Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray'da Yunus Akgün müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Okul saldırılarına dikkat çeken Yunus Akgün, "Hayatta futboldan önce çok önemli şeyler var. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan dehşette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Kalan her maç final. Her maç çok zor. Üst üste dördüncü şampiyonluğumuza yürüyoruz. Kolay değil ama bunu başaracak gücümüz var. En yakın rakibimizle 4 puan fark var" şeklinde konuştu.