Galatasaray’da Yunus Akgün’den şampiyonluk mesajı!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazandı ve Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray'da Yunus Akgün müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Okul saldırılarına dikkat çeken Yunus Akgün, "Hayatta futboldan önce çok önemli şeyler var. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan dehşette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Kalan her maç final. Her maç çok zor. Üst üste dördüncü şampiyonluğumuza yürüyoruz. Kolay değil ama bunu başaracak gücümüz var. En yakın rakibimizle 4 puan fark var" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe derbisine dair soruya Yunus Akgün, "Derbiler her zaman çok özeldir. Dün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve bugün bizim kazanmamız çok önemliydi. Derbide iyi mücadele edip kazanmak istiyoruz" cevabını verdi.
Gol sevinci ve performansı ile ilgili Yunus Akgün, "Eren'le maçtan önce konuşmuştuk. 'Gol veya asist yaparsam sana geleceğim' demiştim. Geçen sene double-double yapmıştım. Bu senede de yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.