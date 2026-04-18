Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası içi sol tarafından yerden pasında arka direkte bulunan Yunus, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.
25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Yunus Akgün toplamda 9. gol sevinicini yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Yunus'un yerine 87. dakikada Eren Elmalı oyuna girdi.
Galatasaray'da Yunus Akgün'den Süper Lig'de 6. gol!