Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır!

Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatan Bak, "Hep beraber onları destekleyeceğiz. Emekleriyle, destekleriyle bu sürece hizmet eden değerli Futbol Federasyonu Başkanına, yönetimine, teknik direktör Montella'ya ve bizim çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Kırmızı-beyaz formaları giyerek coşkuyla onları destekleyeceğiz. Yürekten inanıyoruz ki Dünya Kupası'nda iyi işler yapacaklar." diye konuştu.

Bakan Bak, pek çok spor yatırımı yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Dört bir yanda dünyanın en modern stadyumları, en modern kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri ve pek çok tesis kazandırılıyor. Bunun sonucunda neler var? Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda, spor organizasyonlarında büyük üstünlüğü var. Herkes Türkiye'ye organizasyon vermek istiyor. Türkiye'nin kapasitesini görüyor. Türkiye'nin organizasyon yapma kapasitesini görüyor. 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da organize edeceğiz. Yine bu yıl Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 2027 Konferans Ligi finali İstanbul'da oynanacak. İşte bunların sebebi modern stadyumlar, milletin sporu sevmesi ve lojistik olarak dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesinin İstanbul'da olmasıdır. Bunlar bir araya gelince Türkiye'nin spordaki kapasitesi, spor turizmindeki kapasitesi ortaya çıkıyor."