Rizespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ligde 6. golünü atan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 13'e ulaştı. Beşiktaş derbisinde uzatmalarda 3 puanı getiren penaltıyı atan milli futbolcu, geçen hafta Kayseri deplasmanında da takıma asist katkısı vermişti. Ancak attığı gol galip gelmeye yetmedi. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Kerem, "Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri. Biz öz eleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Taraftarımız kusura bakmasın, haklarını helal etsinler" diye konuştu.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER!

F.BAHÇE kaptanı Skriniar, 90+8'de bırakılan iki puan için "Böyle bir sondan sonra konuşmak çok zor. İyi oynadık. Golü yedikten sonra skoru çevirdik ama son dakika başımıza böyle bir şey geldi. Söyleyecek bir şey yok" dedi.