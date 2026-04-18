Hatayspor - Sakaryaspor maçında kazanan yok!

1. Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.



Sakaryaspor'un golünü 11. dakikada Melih Bostan kaydederken, Hatayspor'un sayısı ise 57. dakikada Hakan Çinemre'den geldi.



Geçtiğimiz haftalarda matematiksel olarak lige veda eden Hatayspor 11 puanla 19.sırada, Sakaryaspor ise 34 puanla 18. sırada bulunuyor.

PANKARTLA ÇIKILDI

Bu arada hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 87 Yılmaz Cin), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 75 Deniz Aksoy), Sharif Osman, Ensar Arslan (Dk. 66 Danjuma), Ating (Dk. 75 Ali Yıldız), Yiğit Ali Buz (Dk. 66 Melih Şen)

Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Zwolinski (Dk. 72 Haydar Karataş), Emre Demir (Dk. 88 Yunus Emre Tekerci), Kerem Şen, Alaaddin Okumuş, Alparslan Demir (Dk. 46 Eren Erdoğan), Arif Kocaman, Selim Kütük (Dk. 46 Fofana), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 82 Erdem Dağlı), Engin Poyraz Efe Yıldırım