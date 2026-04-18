İnegöl Kafkasspor tarih yazdı: Bursa derbisinde şapiyonluk geldi

Saat 16.00'da başlayan kritik mücadele öncesinde statta duygu dolu anlar yaşandı. Ülke genelinde meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından hakem Murat Kasap'ın düdüğüyle dev maç start aldı.

Maça kontrollü başlayan her iki ekip de ilk bölümlerde savunma güvenliğini ön planda tuttu. Ancak 40. dakikada sahneye çıkan Hakan Öztürk, şık bir kafa vuruşuyla Bursa Yıldırımspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma bölümlerinde İnegöl Kafkas kalecisi Hüseyin Genç, kalesinde devleşerek Hakan Öztürk'ün ikinci golüne geçit vermedi ve takımını oyunda tuttu. Soyunma odasına Bursa Yıldırımspor'un üstünlüğüyle gidildi.

İKİNCİ YARIDA KAFKAS FIRTINASI

İkinci yarıya oyuncu değişikliği hamlesiyle başlayan İnegöl Kafkas Spor, adeta küllerinden doğdu. 49. dakikada Serdar Eylik'in asistinde topu ağlarla buluşturan Mert Polat Keklik, skora dengeyi getirdi: 1-1.

Beraberlik golünün ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, 69. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen tecrübeli isim Serdar Eylik, 71. dakikada soğukkanlı bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

TÜMER ORUÇ ŞAMPİYONLUK KİLİDİNİ AÇTI

Maçın son bölümlerinde oyunun kontrolünü tamamen eline alan İnegöl ekibinde, oyuna sonradan dahil olan Tümer Oruç, 83. dakikada attığı golle skoru 3-1'e taşıdı ve şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele İnegöl Kafkas Spor'un zaferiyle sonuçlandı.

İNEGÖL SOKAKLARI KARNAVAL YERİNE DÖNDÜ

Bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde büyük bir sevinç yumağı oluşurken, tribünleri dolduran yüzlerce taraftar şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bu sonuçla TFF 3. Lig 1. Grup'u zirvede tamamlayan İnegöl Kafkas Spor, adını TFF 2. Lig'e yazdırarak büyük bir başarı öyküsüne imza attı.