Ismail Jakobs: Derbide daha rahat olacağız!

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazanan Galatasaray'da Ismail Jakobs açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ismail Jakobs, "Çok iyi bir ilk yarı çıkardık. Kontrol tamamen bizdeydi. İkinci yarıda da iyi gidiyorduk. Golden sonra özgüven kazandılar ya da bu özgüveni biz verdik. O noktadan sonra zorlandık ama kazanmayı bildik" dedi.

Derbiye dair soruya Ismail Jakobs, "Her derbiye hazırlandığımız gibi hazırlanacağız. Herkes izlemeyi ve oynamayı sever. Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazandığımız ve 4 puan fark yarattığımız için daha rahat olacağız" cevabını verdi.