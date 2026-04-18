İşte Tekke’nin Raporu

Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke, kurmayları ve scout ekibiyle birlikte hazırladığı transfer listesini Başkan Ertuğrul Doğan'a verdi. Buna göre takımın iskeleti oluşturulacak ve doğrudan katkı sağlayacak 26-29 yaş arası yabancı oyunculara öncelik verilecek. Ayrıca ilk 11'de oynayabilecek ve kulübeden geldiğinde de maça etki edecek, rekabetçi yerli oyuncular ile geleceğe yatırım niteliğindeki genç yetenekler de transfer politikasının bir parçası olacak.

Başkan Doğan'a sunulan rapordaki en kritik detay ise 'tecrübe' vurgusu oldu. Sahada liderlik yapacak, kriz anlarında takımı yönetecek ve gençlere ağabeylik yapacak en az 3 üst düzey futbolcunun kadroya katılması istendi. Fatih Tekke'nin hazırladığı listede, savunmadan hücuma kadar neredeyse her bölge için alternatifli isimlerin yer aldığı öğrenilirken, yönetimin en kısa sürede çalışmalara başlayacağı kaydedildi.