DURAKLAMADA DURAKLIYOR!

Bu sezon Süper Lig maçlarının duraklama dakikalarında (90+) üç gol yiyen Fenerbahçe, bu golleri ağlarında gördüğü üç karşılaşmada da iç sahada puan kaybetti. Rizespor'la 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Alanya karşısında da aynı sonucu aldı. Kasımpaşa mücadelesi 1-1 bitti.

RAKİPLER EKSİLMESİN!

Fenerbahçe bu sezon rakibinin kırmızı kart gördüğü dört Süper Lig maçında 4 beraberlik alarak puan kaybetti. Sarılacivertliler bundan daha fazla karşılaşmada puan bıraktığı son sezonu 2018-19'da yaşamış, 4 beraberlik-1 mağlubiyet almıştı

ISLIKLANDI

Fenerbahçe kalecisi Ederson, maçın bitimiyle ıslıklandı. Sosyal medyada da Brezilyalı eldivene büyük tepki vardı. Hatalı çıkışı için "Yediği bu golle bizi şampiyonluktan etti" yorumları dikkat çekti. Geçen hafta eşinin sosyal medyada eleştirilmesine tepki gösteren Ederson'a "Karısı yorumlara üzülüyor mu hâlâ?", "Kadro dışı bırakın bunu", "Skandal", "Şampiyonluğu verdin Ederson tebrikler", "Maç boyu topa çıkmadın, çıkmak için uzatmayı bekledin" mesajları atıldı.

SON DAKiKADA KADA NE OLDU?

MAÇIN bitmesine saniyeler kala 90+8'de Ç.Rizespor kalecisi Fofana'nın serbest vuruştan gönderdiği uzun topta F.Bahçe'nin file bekçisi Ederson boşa çıktı. Ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Karadeniz ekibinin stoperi Modibo Sagnan topu ağlarla buluşturarak takımına beraberliği getirdi.

EVDE HÜZÜN

'Burası Kadıköy buradan çıkış yok' sözü bu sezon tarih oldu. Evinde oynadığı 15 Süper Lig maçının 5'inde rakipleriyle yenişemeyen Fenerbahçe (10G-5B), 2021- 22'den (5 beraberlik) bu yana iç sahada en fazla beraberlik aldığı sezonu yaşıyor.