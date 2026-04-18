Kocaelispor, Göztepe’yi 90+6’da yakaladı!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Ali Yılmaz düdük çaldı. Kocaelispor ile Göztepe arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Kocaelispor'da fileleri 90+6'ncı dakikada penaltıdan Serdar Dursun havalandırdı. Göztepe'nin golünü 3'üncü dakikada Janderson kaydetti.
Kocaelispor'da Show, 77'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Göztepe 48, Kocaelispor ise 36 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Agyei'nin sert vuruşunda kaleci Lis, topu zorlukla çeldi.
3. dakikada Göztepe öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Janderson, topu kaleci Serhat'ın sağından ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Janderson'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Ali Yılmaz, gol kararı verdi: 0-1
5. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Ceza sahası içine girer girmez topla buluşan Rivas'ın vuruşunda kaleci Lis, topu kornere çıkardı.
16. dakikada savunma arasına atılan pasla topla buluşan Tayfur Bingöl, topu ceza sahasında gönderdi. Topla buluşan Keita'nın vuruşunu kaleci Lis çeldi.
29. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Agyei'nin sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
34. dakikada Kocaelispor'un organize atağında ceza sahası içi sağ çaprazında Agyei'nin vuruşu kaleci Lis'ten sekti. Kaleye yönelen topu kale direği önündeki Göztepe savunması kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
57. dakikada Ahmet Oğuz'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kale direğinin yanından dışarı çıktı.
81. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasında Serdar Dursun'un ara pasında hareketlenen Keita topu, altıpas içindeki Churlinov'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
85. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Jeferson'un ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Musah Mohammed'in vuruşunu kaleci Serhat uzanarak çeldi.
90+5. dakikada ceza saha ön çizgisinde topa yükselen Linety, ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, bu pozisyona serbest vuruş kararı verdi. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede pozisyonun ceza sahası içinde olduğu tespit edilmesi üzerine, hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Serdar Dursun topu, kaleci Lis'in sağından filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.