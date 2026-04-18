Marie-Louise Eta göreve mağlup başladı!

Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg kozlarını paylaştı. Union Berlin'de yeni teknik direktör Marie-Louise Eta takımın başındaki ilk maçına çıktı.
Marie-Louise Eta, Bundesliga'da maça çıkan ilk kadın teknik direktör oldu.
Wolfsburg, Union Berlin deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
Wolfsburg'un gollerini 11'inci dakikada Wimmer ile 46'ncı dakikada Pejcinovic kaydetti. Union Berlin'de fileleri 85'inci dakikada Burke havalandırdı.
Bu sonucun ardından Wolfsburg puanını 24'e yükseltti. Union Berlin ise 32 puanda kaldı.