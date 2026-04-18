Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı!

Türkiye Kupası'nda rotasyon yapacaklarını belirten Okan Buruk, "Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Her maçın şampiyonluk maçı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum" sözlerini dile getirdi.

Ankara'ya gelmesine rağmen Osimhen'in maç kadrosunda olmamasına dair soruya Okan Buruk, "Osimhen ve Günay... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek" cevabını verdi.

Okan Buruk son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Günay burada takımla birlikte, sakatlığı var. Sahaya beraber çıktılar. Soyunma odasında kalanlar destek verecek. Galatasaray ne kadar takım olursa, birlikteliği gösterirse performansı artırıyor. Kazanmaya odaklandık. Bunu antrenmanlarda gösterdiler. Taraftarımız destek verdi. Antrenmanı açtık. Her sene bunu yapıyoruz. Bu hafta güzel bir şekilde beraber olduk. Bu da pozitif olarak oyuncuları etkiledi. Amacımız kazanıp 4 maçta da şampiyonluğa bir an önce ulaşabilmek."