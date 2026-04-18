Panzer’in gözü Uğurcan’da

Giriş Tarihi: 18.04.2026

G.Saray’ın 30 yaşındaki file bekçisinin Şampiyonlar Ligi performansı ayakta alkışlandı. Avrupa’nın devleri de tecrübeli eldiveni Dünya Kupası’nda izleme planı yapıyor. Sarı-kırmızılıların ise satmaya niyeti hiç yok!

MEHMET ÖZCAN
Bu sezon transfer olduğu G.Saray'daki performansı ile göz dolduran Uğurcan Çakır'a, Avrupa'nın devleri kancayı taktı. Geçtiğimiz gün İtalyan basını, İnter'in oyuncu ile ilgilendiğini iddia ederken dün de Alman Bild, milli kaleci için Bayern Münih'in nabız yoklayacağını yazdı. 27.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında G.Saray kadrosuna katılan Uğurcan'ı yönetimin satmak gibi bir planı bulunmuyor. Ancak sezon sonunda olası teklifleri de şimdiden reddetmeyen yönetim, bu konuda temas kuranlara 'teklifinizi sezon sonu iletin' mesajı veriyor. G.Saray ile 2029- 2030 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 30 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.


ANKARA'DA BÜYÜK COŞKU
Şampiyonluk için çok önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray kafilesini Ankara'da çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Futbolseverler, tezüharatlar eşliğinde takımı, havalimanından kalacakları otele uğurladı. Teknik direktör Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı'ya özel ilgi vardı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirirken oyuncuları motive de etti.

