Rıdvan’ın hedefinde A Milli forma var

İKİ yıldır A Milli Takım'dan uzak olan Rıdvan Yılmaz, yükselen futboluyla Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.24 yaşındaki futbolcu, çıkışını devam ettirerek Montella'nın dikkatini çekmeyi ve Dünya Kupası kadrosunda yer almayı istiyor. Son maçlarda sol bekte Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı ve Mustafa Eskihellaç'ı tercih eden İtalyan hocanın, Rıdvan'a davette bulunup bulunmayacağı merak konusu.