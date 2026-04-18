Şampiyon 12 Bingöl Spor kupasına kavuştu!

3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğu garantileyerek 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren 12 Bingöl Spor, kupa töreni düzenledi.

Bingöl Şehir Stadı'nda Silifke Belediye Spor ile oynanan 30. hafta müsabakasının ardından organize edilen törende 12 Bingöl Spor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin takdim etti.

Törende Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, TFF Amatör İşler Direktörü Zafer Şen ve TFF Erzurum Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu da yer aldı.

Tören esnasında bir konuşma da yapan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, "3. Lig 2. Grup'ta bitime 2 hafta kala şampiyon olarak şehrin 30 yıllık 2. Lig hasretine son veren 12 Bingöl Spor camiasını en içten duygularımla kutluyorum. Kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve 12 Bingöl Spor camiasını tebrik ediyorum. Sezonu kupayla taçlandıran 12 Bingöl Spor'un bu başarısının 2. Lig'de de devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Amatör İşler Direktörü Zafer Şen ve TFF Erzurum Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu, 12 Bingöl Spor - Silifke Belediye Spor müsabakasının öncesinde Bingöl Valisi Cahit Çelik ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı makamlarında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.