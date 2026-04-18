Son dakika haberi: Galatasaray zirvede puan farkını 4’e çıkardı! Gençlerbirliği ateş hattında

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Murat Altan görev aldı.
Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi.
Sarı-kırmızılıların gollerini 2'nci dakikada Mauro Icardi ile 35'inci dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gençlerbirliği'nde fileleri 67'nci dakikada Mbaye Niang havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 71'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.
Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, düşme hattındaki Eyüpspor ile aynı puanda 15'inci sırada günü kapattı. 23 puanı bulunan Kayserispor'un ise 1 maçı eksik durumda.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında iç sahada Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ise Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-2
Goller: 2' Mauro Icardi, 35' Yunus Akgün, 67' Mbaye Niang
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.
17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.
24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.
Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Metehan Mimaroğlu geçti. Metehan'ın, ceza sahasının sol köşesinin biraz dışından kaleye gönderdiği top üst ağlarda kaldı.
51. dakikada Galatasaraylı Sara'nın ceza sahasının sağ kenarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından dışarıya gitti.
61. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topu alan Niang, sol ayağının içiyle uzak direğe doğru yaptığı vuruşla başkent ekibinin skoru 2-1'e getirmesini sağladı.
79. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının sol tarafındaki Torreira'ya doğru geldi. Torreira'nın gelişine voleyle kaleye gönderdiği top, uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
85. dakikada sol kanattaki Lang, pasıyla ceza yayındaki Sane'yi buldu. Sane, sağ kanattan atağa destek veren Yunus Akgün'ü ceza sahasında topla buluşturdu. Önünü boşaltan Yunus'un, uzak köşeye gönderdiği sert şut dışarı çıktı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.
Buruk, Sacha Boey ile İlkay Gündoğan'ın yerine Mauro Icardi ve Yunus Akgün'e forma verdi.
Kalede Uğurcan Çakır'a görev veren Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez ve Jakobs'tan kurdu. Orta sahada Torreira-Sara ikilisine şans veren Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane'yi oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'ün oynadığı Galatasaray'ın ileri ucunda Icardi forma giydi.
OSIMHEN KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ankara'ya getirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolunda kırık meydana gelen yıldız golcü, takımının Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı.
Takım kafilesiyle Ankara deplasmanına getirilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.
ICARDI VE YUNUS İKİ MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'da Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Trabzonspor maçında oynayan Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.
VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybettikleri Başakşehir maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı.
Volkan Demirel, geçen hafta ilk 11'de oynayan Perreira ile Onyekuru'yu Galatasaray maçı kadrosuna almadı. Bu isimlerin yerine Gençlerbirliği'nde kart cezası biten Goutas ile Niang ilk 11'de forma giydi.
TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU
Gençlerbirliği-Galatasaray maçına hem ev sahibi hem de konuk takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını doldurdu. Gençlerbirliği taraftarı da stadın geri kalan dörtte üçlük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.
Öte yandan her iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıkarak Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Maç öncesi de vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.