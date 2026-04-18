Stanimir Stoilov: Oyun tarzımız kesinlikle bu değil!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov maçı değerlendirdi.

Stoilov, "Bizim adımıza zor mücadeleydi. Aslında sonlarda maçı kazanmaya da çok yaklaşmıştık. Oyunun geneline baktığımızda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, hırs ve güvende daha iyi olmalıydık. Erken gol bulduktan sonra bunu koruma güdüsüyle hareket ettik. Gerçekten bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Kocaelispor sonrasında baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Daha önceki maçlarda çok daha iyi şeyler sergiledik, çok daha başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. Buna geri dönmemiz lazım. Güvendiğimiz bir oyun tarzımız var. Buna kesinlikle geri dönmeliyiz" dedi.



Tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da Stoilov, "Tabii ki verilen bu tarz tüm kararlar her kulübün geleceğini belirliyor, sadece Göztepe ile ilgili değil. Bu konuları konuşması gereken insanların bunları değerlendirmesi gerektiğini her zaman söylüyorum. Bu benim işim değil. Bu kararın verilmesinde bahane sunmuş olduk orada. Hakemlerin verdikleri her kararın kulüplerin gelecekleri açısından belirleyici ve önemli olduğunu bilemeleri ve bu kararları verirken yüzde yüz emin olmaları gerekiyor" sözlerini kaydetti.