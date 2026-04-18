Volkan Demirel’den Galatasaray mağlubiyeti sözleri!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine 2'inci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklik yaptık, Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık. Çok basit goller yedik. Bugüne özel bir şey değil. Daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık" dedi.

Ligde kalmayı hedeflediklerini belirten Volkan Demirel, "Kalan 4 maçta kazanacağımız maçlara çıkacağız. Hedeflediğimiz maçlar bunlardı. Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Kar imkanını elde edemedik. İkinci yarı reaksiyondan memnunum ama yenilmek üzüyor. Memnun olanlar olmayanlar var. Biz mücadele edip ligde kalmaya çalışacağız" sözlerini dile getirdi.

Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda oynanacak maça dair soruya Volkan Demirel, "Kupa maçında farklı kadro olur. Bu takımdan zaten umutluyum. İkinci yarı iyi oynamış gibi gözüksek de bu takımdan mutluyum. Takımı ligde tutmaya çalışacağız. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.