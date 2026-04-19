1. Lig’de kader haftası

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışı, üst lige yükselme mücadelesi ve düşme potasını etkileyen 36. hafta maçları bugün 16.00'da başlayacak. Lider Erzurumspor FK, Bodrum FK'ya konuk olacak. Dadaşlar, en az 1 puan alırsa Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. İkinciliği hedefleyenAmed, Bandırma'ya gidecek. ÜçüncüEsenler Erok da doğrudan çıkmak içinikinciliği isterken Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Lige veda edecek son takım belli olabilir. 36 puanlı Serik Spor, Boluspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor. Farkın 7'ye çıkması halinde Antalya ekibi Serik, Nesine 2. Lig'e düşecek.
HATAY'DA KAZANAN YOK
Ligden düşen Hatay ile Sakarya 1-1 berabere kaldı. 11'de Melih'in golüne Hatay, 57'de Hakan ile karşılık verdi. Kahramanmaraş'taki acı olay nedeniyle sahaya, "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde acı bir yaradır" pankartıyla çıkıldı.