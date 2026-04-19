Alanyaspor’da Joao Pereira’dan şok sözler! ’Bugün utanıyorum’

Kaybetmekten değil, kötü performanstan dolayı mutsuz olduğunu anlatan Pereira, şöyle devam etti:

"Utanıyorum ama utancımın kaynağı kaybetmemiz değil. Sonuçta ilk kez kaybetmiyoruz. Bazen kaybettiğimiz o maçlardan sonra mutluydum. Oyuncularımı savunacak bir şeyim yok elimde. İyi kararlar veremedik ve hata onlarda. Bunu kabul etmeleri gerekiyor. Üst üste 3 pas yapamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Kasımpaşa da hak etmedi aslına bunu söyleyebilirim ama genel bakarsak biz daha da hak etmedik. Oyuncularla bu konuda bir konuşmamız olacak. Ligin bittiğini mi düşünüyorlar bilmiyorum ama lig bitmedi. Kupaya mı odaklandılar onu da bilmiyorum. Taktik olarak rakip beklediğimizden farklı bir şey yapmadı, bu kadar kötü futbol sergilememiz imkansız."