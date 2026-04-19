Amedspor kaybetti, Esenler Erokspor ikinciliği devraldı!

ESENLER EROKSPOR KAZANDI

Esenler Erokspor ise Ankara Keçiörengücü engelini iç sahada 1-0'lık skorla geçti.

Esenler Erokspor'un tek golünü Faye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 73'e yükseltti ve Amedspor'un kaybettiği haftada ikinciliği devraldı. Ankara Keçiörengücü ise 54 puanda kaldı ve play-off hattından geride kaldı.