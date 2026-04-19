Amedspor kaybetti, Esenler Erokspor ikinciliği devraldı!

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor. Dev heyecanda 36. hafta maçları heyecanı geride kaldı.
Amedspor, 36. haftada Bandırmaspor'a konuk oldu ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Amedspor'da Murat Uçar, 39'uncu dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Amedspor 72 puanda kaldı. Bandırmaspor ise 56 puana yükseldi.
ESENLER EROKSPOR KAZANDI
Esenler Erokspor ise Ankara Keçiörengücü engelini iç sahada 1-0'lık skorla geçti.
Esenler Erokspor'un tek golünü Faye kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 73'e yükseltti ve Amedspor'un kaybettiği haftada ikinciliği devraldı. Ankara Keçiörengücü ise 54 puanda kaldı ve play-off hattından geride kaldı.